Peru'da enflasyon protestoları: 6 ölü

Peru basınında çıkan habere göre, başta başkent Lima ve Callao olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan göstericiler, polisle çatıştı, ana yolları trafiğe kapattı.

Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun istifasını isteyen protestocu gruplar, kamu ve özel yapılara zarar verdi.

Yüksek Adalet Divanı binasını basan bazı eylemciler, değerli eşyaları yağmaladı, mobilyaları ateşe verme girişiminde bulundu.

Bu arada, ülkede 30 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerde ölenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının ise 20'ye yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, göstericilerle çıkan çatışmalar sonucu 25 polisin de yaralandığını duyurdu.

Nakliyat sendikası, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığının yol açtığı grevlerden 11 milyon Peru vatandaşının etkilendiğini, zararın ise 270 milyon dolar civarında olduğunu öne sürdü.

- Sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı

Lima ve Callao'da, şiddet olaylarının yaşanması üzerine sokağa çıkma yasağı kararı alan Devlet Başkanı Castillo, dün bu kararını iptal etmişti.

Başlarda sakin ve barışçıl başlayan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüşerek, ülke geneline yayılmıştı.

Castillo, dün Kongre'de yaptığı konuşmada, "Kongrenin sahip olduğu her komisyonla her alanda konuşalım, niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil, daha çok yurttaşların sağlığını ve hayatını korumaktır." ifadesini kullanmıştı.

Ulusal istatistik bürosundan geçen hafta yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının martta bir yıl önceye göre yüzde 6,82 arttığı, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtilmişti.

Hükümet, 4 Nisan'da otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.