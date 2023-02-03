Peru'da erken seçim talebi Kongre tarafından üçüncü kez reddedildi

Oylamada, 48 lehte, 75 aleyhte ve 1 çekimser oy ile "erken seçim talebi" üst üste üçüncü kez reddedildi.

Özgür Peru Partisi tarafından sunulan önerge gerekli olan 87 oya ulaşamadığı için Kongre'de kabul görmedi.

Özgür Peru Partisi Milletvekili Flavio Cruz, oylamadan önce yaptığı açıklamada, bugünün "tarihi" olduğunu belirterek, "Ülkenin yeni bir cumhurbaşkanı ya da yeni bir Kongre'den öte ihtiyaç duyduğu şey, halka yeni bir anayasa hazırlamaktır." ifadesini kullandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre ise hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği ülkede protestocular, başkent Lima, Arequipa, Abancay, Cusco, Huarochiri, Tambopata, Puna ve San Roman kentlerinde Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesi için yürüyüş yaptı.

Boluarte'nin erken seçim çağrısı dün Ulusal Kongre'de yapılan oylamada ikinci kez reddedilmişti.

Protestolarda 64 kişi öldü

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Boluarte'nin istifa etmesini, erken seçime gidilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.

Boluarte, göstericilere en son 24 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Peru basınına göre, 11 Aralık 2022'den bu yana gösterilerde 64 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1700'ü aştı.