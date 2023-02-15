Peru'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Peru basınında çıkan habere göre, başkent Lima başta olmak üzere birçok kentte yürüyüşler yapan göstericiler yer yer güvenlik güçleriyle çatıştı.

Eylemcilerin taşlı ve Molotof kokteyli saldırısına göz yaşartıcı gazla karşılık veren polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olaylarda 20 kişi yaralandı.

OHAL uzatıldı

Öte yandan hükümet, Lima ve ülkenin güneyindeki bazı şehirlerde 15 Ocak'ta ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) 30 gün daha uzattığını duyurdu.

Peru basınına göre, 11 Aralık 2022'den bu yana gösterilerde 64 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1700'ü aştı.

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı.