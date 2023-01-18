Peru'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Başkent Lima başta olmak üzere birçok kentte meydanlara inen göstericiler, yollara barikat kurdu.

Diğer günlere göre kısmen sakin geçen protestolar, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Şehirler arası otoyolları trafiğe kapatan göstericiler, uzun araç kuyruklarına yol açtı.

Basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Boluarte, eylemcilere diyalog çağrısında bulunarak, "Sizleri sükunet ve barış içerisinde Lima'ya davet ediyorum. Taleplerinizi barışçıl şekilde ifade edebilmeniz için sizlere ellerimizi ve kalplerimizi açıyoruz." ifadesini kullandı.

Peru'da protestoların şiddetinin artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, 15 Ocak'ta bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Göstericiler, Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor.

Peru basınına göre, hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti.

Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı.

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.