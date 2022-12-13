Peru'da hükümet karşıtı protestolar: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Başkent Lima'nın güneyinde toplanan binlerce kişi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve Kongrenin kapatılmasını istedi.

Castillo’nun görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından çıkan olaylarda 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Protestolarda dün 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı açıklamıştı.

Protestoları görüntülemeye çalışan çok sayıda gazetecinin de yaralandığı olaylarda, gözaltına alınanların sayısı henüz bilinmiyor.

Başkent Lima'nın güneyinde protestocular tarafından patlayıcı madde atılması sonucu 15 polisin yaralandığı ifade edildi.

Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Boluarte, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan gün içinde Peru'nun en kalabalık ikinci kenti Arequipa'daki Alfredo Rodriguez Ballon Uluslararası Havalimanı'na zorla giren protestocuların, takviye güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bölgeden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

- Erken seçim önerisi

Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, ülke için sağlıklı olmayan siyasi bir çatışma olduğuna dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim, cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.

- Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.