Peru'da yeni Devlet Başkanı Francisco Sagasti'den 'Uzlaşmaz düşmanlar' açıklaması

Peru'da 6 gün süren şiddetli protestolar nedeniyle dün istifa eden Manuel Merino'nun ardından Francisco Sagasti, yeni devlet başkanı olarak parlamentoda yemin etti.

Peru Parlamentosunda düzenlenen törende Sagasti, kendisine Kongre Başkan Yardımcısı Mirtha Vazquez tarafından başkanlık kuşağı takdim edilmesinin ardından yemin ederek görevine resmen başladı.

Parlamentoda konuşan, Sagasti, gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin ailelerinden özür dileyerek, "Bu gençleri hayatlarına geri döndüremeyiz, ancak olanların tekrarlanmasının önüne geçebiliriz. Demokrasiyi savunmak için yürüyen tüm gençlerden ve ailelerden devlet adına özür diliyorum. Bu eşi görülmemiş kriz anında, sakinliği, sükuneti korumak esastır ancak bu pasiflik ve teslimiyetle karıştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Peruluların büyük çoğunluğunun meşru taleplerini tevazuyla dinlemesini bilmedikleri özeleştirisinde bulunan Sagasti, "Son birkaç gündür yaşanılan olaylar gösterdi ki politika çok tahrip edildi, çoğu zaman çeşitli aktörler rakip olarak değil uzlaşmaz düşmanlar olarak hareket ettiler." dedi.

- "Pandeminin neden olduğu ekonomik krizle yüzleşmeliyiz"

Sagasti, özel sektöre ekonominin yeniden canlandırılması çağrısında bulunarak, "Pandeminin neden olduğu ciddi ekonomik ve sağlık kriziyle yüzleşmeliyiz. Ekonomiyi çok fazla etkilemeden, Kovid-19'un etkilerini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Yolsuzlukla her koşulda savaşacaklarını dile getiren Sagasti, vatandaşın güvenini ve umudunu yeniden kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öte yandan 10 Kasım'da Kongre tarafından görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sagasti'ye başarılar dileyerek, "Bugün büyük sorumluluk aldınız. Gençler seslerini yükseltiler, geleceği yeniden tanımlayan değişim talep ettiler. Bütün Perulular olarak bu gayrete birlikte katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Ne olmuştu?

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino 15 Kasım'da istifa etmişti.

İki kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı protestolar üzerine Kongrenin baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Merino'nun ardından Sagasti, tek aday olarak girdiği seçimde 97 evet, 26 hayır oyuyla Peru Kongresi tarafından ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilmişti.

Devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'e kadar sürdürecek olan Sagasti, ülkede 2016'da bu yana bu göreve getirilen 4. devlet başkanı oldu.

Geçen haftadan bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda iki kişinin ölmesi üzerine kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bırakmıştı.

Kongrenin, istifa etmezse görevinden azletmekle tehdit ettiği Merino, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum." ifadesini kullanmış ve görevi bırakmıştı.

- Vizcarra, "Ahlaki yetersizlikten" 10 Kasım'da görevinden alındı

Peru Kongresinde 10 Kasım'da yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Vizcarra'nın "Ahlaki yetersizlikten" görevinden alınmasına karar verilmişti.

Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanmıştı.

Soruşturma, Vizcarra'nın, 2011-2014'te Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da istifa etmişti.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında istifa etmişti.

Kaynak: AA