Peru, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 18 bin 418'e, Honduras'ta 1166'ya, Dominik Cumhuriyeti'nde 1083'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 189 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 418'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 920 artışla 389 bin 717'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 272 bin 547 oldu.

Honduras'ta ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 artarak 1166'ya, vaka sayısı ise 465 artarak 39 bin 741'e yükseldi.

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 1083'e, vaka sayısı 1248 artarak 64 bin 156'ya ulaştı.

Kaynak: AA