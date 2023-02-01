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#yaptırım
#afrika
#petrol
#gösteri
#Bahreyn
#Kobani
#Balkanlar
#kanada
#terör
#BMGK
#Mahmud Abbas
#türkiye ve dünya gündemi
#endonezya
#Memur
#Suriye IŞİD
#varyant
#Miçotakis
#UMH
#edirne
#Kırım Tatarları
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