Peru'da oylar kullanılıyor

Güney Amerika ülkesi Peru'da seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Peru'da 2 adayın yarışacağı 2. tur seçimlerde 1 milyonu yurt dışında olmak üzere 25 milyondan fazla seçmen, 86 bin 488 sandık merkezinde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy vermeye başladı.

Seçimlerde yarış, 11 Nisan'da yapılan 1. tur başkanlık seçimlerinde en yüksek oyu alan solcu aday Pedro Castillo ile sağcı aday Keiko Fujimori arasında geçecek.

Anketlere göre Castillo, az farkla Fujimori'nin önünde görülüyor.

Seçimde, ülkenin yeni devlet başkanı, iki başkan yardımcısı, 130 Kongre milletvekili ve ülkedeki Andean Topluluğu'nun yönetim organı "Andean Parlamentosu" için 5 üye seçilecek.

Oy verme işleminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yerel saatle 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) yayınladığı verilere göre, 18 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda sürpriz yapan sendika lideri Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlarken, Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.