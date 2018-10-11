Perulu muhalefet lideri gözaltına alındı 

Güney Amerika ülkesi Peru'da muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin 2011 yılında devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Fujimori'nin avukatı Giuliana Loza, yaptığı açıklamada, müvekkilinin kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa gittiği sırada gözaltına alındığını söyledi.

Savcıların Fujimori'nin seçim kampanyasına yüksek miktarlarda yapılan beyan edilmemiş katkıları araştırdığı ifade edildi.

Peru'da savcılık, Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in Latin Amerika ülkelerinde altyapı ihaleleri almak için yetkililere milyonlarca dolar rüşvet ödediğine dair ortaya çıkan iddiaların ardından Fujimori'nin 2011 ve 2016 seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, şirketin patronu Marcelo Odebrecht'in telefonunda bulunan bir nottan yol çıkmıştı. Notta "Keiko'nun payını 500'e çıkar" ifadeleri yer alıyordu. Savcılar, bunun bir rüşvet ifadesi olduğundan ve söz konusu paranın seçim kampanya bütçeleri içinde aklandığından şüpheleniyor.

Peru'da 1990-2000 arasında devlet başkanlığı yapan Japon asıllı Alberto Fujimori'nin kızı olan Keiko Fujimori, her iki devlet başkanlığı seçimini de az farkla kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net