Pompeo, diplomatik ataklarına Latin Amerika’da devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Latin Amerika'daki ‘otoriter rejimlere karşı ortak cephe’ bağlamında, Brezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü.

Pompeo yaptığı açıklamada, Venezuela, Küba ve Nikaragua'yı demokratik değerleri paylaşmayan ülkeler olarak adlandırdı.

VENEZUELA'DAN CEVAP

Buna karşılık, Venezüella Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pompeo'nun “müdahaleci tavrını” “kategorik olarak reddettiğini” belirtti ve Venezüella'da “zorla rejim değişikliği” için destek aradığını öne sürdü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



