Prens Selman aradığı samimiyeti Putin'de buldu

Arjantin'de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'den liderlerin toplantı salonunda yerlerini aldıkları sırada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Suudi Prens Selman, Putin ile samimi bir görüntü sergiledi. İki ismin yerlerine oturmadan önce coşkulu şekilde tokalaşması dikkat çekti.

Yan yana oturan iki liderin sık sık birbirlerine güldükleri görüldü.

Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 in Argentina. pic.twitter.com/DtyNK6RwhI