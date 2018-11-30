Prens Selman aradığı samimiyeti Putin'de buldu

G20 Zirvesi'nde Putin ile Suudi Prens Selman arasındaki samimi tokalaşma dikkat çekti

Prens Selman aradığı samimiyeti Putin'de buldu

Arjantin'de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'den liderlerin toplantı salonunda yerlerini aldıkları sırada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Suudi Prens Selman, Putin ile samimi bir görüntü sergiledi. İki ismin yerlerine oturmadan önce coşkulu şekilde tokalaşması dikkat çekti.

Yan yana oturan iki liderin sık sık birbirlerine güldükleri görüldü.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 22:21
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