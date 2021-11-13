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Pusu kurmuşlar: Belediye başkanı ve eşi çapraz ateşte hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da belediye başkanı ve eşinin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Latin Amerika 13.11.2021, 09:21 13.11.2021, 09:47
Pusu kurmuşlar: Belediye başkanı ve eşi çapraz ateşte hayatını kaybetti

Ülke basınında çıkan habere göre, Ayacucho kentinin belediye başkanı, bir mağazanın açılışının ardından dönüş yolunda kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldü.

Yetkililer, çapraz ateşe tutulan araçtaki belediye başkanı ile eşinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, açıklamasında, saldırıyı kınayarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Peru #pusu #belediye başkanı #çapraz ateş
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