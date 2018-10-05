Sağlık Bakanı Arjantin'de antibiyotikleri anlatacak

G20 Sağlık Bakanları Zirvesi, Arjantin'de toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fahrettin Koca'nın, G20 Dönem Başkanı Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenen Sağlık Bakanları Zirvesi için Arjantin'in Mar Del Plata şehrine geldiği belirtildi.

Bakan Koca'yı, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas'ın karşıladığı vurgulanan açıklamada, iki gün sürecek zirvede, ana temanın, küresel sağlığı tehdit eden iki önemli sorun olan çocuk obezitesi ve antimikrobiyal direnç (ilaçlara direnç geliştiren virüs, bakteri, parazit ve mantarlar) konusunun ele alınacağı kaydedildi.

Obezite rakamlarının, özellikle gelişmiş ülkelerin acil tedbir almasını gerektirecek boyutlara ulaştığına işaret edilen açıklamada, "İlaçlara direnç geliştiren mikroorganizmalar ise bir salgın durumunda ciddi kayıplara sebep olabilir. G20 Sağlık Bakanları Zirvesi'nde bu iki konunun yanı sıra 'sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve salgınlara yanıt verebilirliği' de ele alınıyor." bilgisine yer verildi.

Toplantının ilk gününde Fahrettin Koca'nın, Arjantin, Almanya, Güney Kore ve Suudi Arabistan Sağlık Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğine değinilen açıklamada, görüşmelerde ilaç ve tıbbi cihaz teknolojileri ile sağlık turizmi konularında iş birliği imkanlarının konuşulduğu kaydedildi.

Toplantının ikinci gününde heyet başkanlarının, "Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Konsensus Oluşturma" teması çerçevesinde sunumların gerçekleştireceği belirtildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da zirvede, uygunsuz antibiyotik kullanımının bakteri direncini artırmadaki rolü ve çocuk obezitesi konusunda iki ayrı konuşma yapacağı vurgulandı.

Zirvede nihai şekli verilecek, "G20 Sağlık Bakanları Deklarasyonu" 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde açıklanacak.