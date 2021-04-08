Şili'de 72 milyon yıllık fosil bulundu

Latin Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde yer alan Magallanes'de 72 ila 74 milyon yıl öncesine dayanan memeli bir hayvanın kalıntıları tespit edildi.

Şili Antarktik Enstitüsü (Inach) keşif ile ilgili yaptığı açıklamada, "Orretherium tzen" olarak adlandırılan bu memeli türünün Geç Kretase dönemine ait olduğunu ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Cerro Guido'da bulunan bu yeni tür bölgedeki en büyük dinozor fosil depolarından biri olduğu düşünülen alanda keşfedildi. Ayrıca bilim insanlarına göre, Orretherium tzen dinozorlar döneminde yaşadı.

Araştırmacılara göre, söz konusu hayvan türünün Arjantin Patagonya'sında bulunan diğer memelilerle bağlantısı bulunuyor.

Kaynak: Euronews