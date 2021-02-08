Şili'de polis sokak sanatçısını vurdu başkent Santiago karıştı

Olaylar, başkent Santiago'nun yaklaşık 850 km güneyindeki güneydeki Panguipulli kasabasında 27 yaşındaki jonglörün ölümüyle alevlendi.

Protestolarda Panguipulli belediye binasının da aralarında olduğu birçok yapı ateşe verildi.

Panguipulli Belediye Başkanı Ricardo Valdivia, "Bu genç jonglörün kaybına üzüldük. Adaletin yerini bulmasını umuyorum." açıklamasında bulundu.

Santiago'da devam eden protestolarda güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbedeler yaşandı. Polis, çeşitli nesneler atan protestoculara tazyikli suyla karşılık verdi.

Yerel polis, "meşru müdafaa ile kendi hayatını korumak" için ateş ettiğini iddia ederek jonglörü vuran memura destek verdi.

Şili hükümeti, olayın soruşturulması için gerekli tüm delillerin savcılığa teslim edilmesini istedi.

Genellikle toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" isimli güvenlik gücü birimleri, ülkede bazı kesimler tarafından sert tutumu nedeniyle sıkça eleştirilerin odağında bulunuyor.

Jonglörün ölümü

Şili'nin yaklaşık 33 bin nüfuslu Panguipulli şehrindeki trafik ışıklarında yaptığı akrobatik gösterilerle geçimini sağlayan jonglör, güvenlik güçlerinin kimlik kontrolüne direndiği ve gösteride kullandığı büyük bıçaklarla silah doğrultan polisin üzerine koştuğu esnada üç el ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ülkede 2 Ekim 2020'de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 16 yaşındaki gencin polis tarafından en az 5 metre yükseklikteki köprünün üzerinden dere yatağına atılmasını içeren görüntüler halkta öfke uyandırmıştı. Görüntülerdeki polis tutuklanmış, "cinayete teşebbüs"le suçlanmıştı.

Kaynak: EURONEWS