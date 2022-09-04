Şili halkı sandık başında

Güney Amerika ülkesi Şili, tarihinin en önemli anayasa değişikliklerinden birini halk oylamasına sundu. Şilili seçmenler bugün sandık başına giderek 1973-1990 yılları yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Augusto Pinochet'nin getirdiği anayasayı değiştirip değiştirmeme konusunda karar verecek.

Yeni anayasa taslağı dünyada ilk defa kadın ve erkek üye sayısı eşit bir konvansiyon tarafından hazırlandı. Değişikliklerin özünde ekoloji, eşitlik ve sosyal haklar bulunuyor.

Anayasa taslağında ifade edilen hak ve özgürlükler listesinin ilk sırasında yüksek eğitimin bedava olması, hükümet genelinde cinsiyetler arasında eşit maaşın sağlanması ve hükümetin iklim değişikliğine adaptasyon ve mücadeleden sorumlu olması bulunuyor.

388 madde ve 178 sayfadan oluşan taslakta ayrıca ilk defa Şili'nin yerli nüfusu da tanınıyor. Şili'yi "çok uluslu bir devlet" olarak tanımlayan yeni anayasa yerlilerin özerk alan kurmasını ve paralel bir adalet sistemini kabul ediyor. Bu sistemin ne derece ileri gideceğine milletvekilleri karar verecek.

Kaynak: Euronews