Latin Amerika ülkesi Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Coquimbo'nin 31 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 30,7 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.