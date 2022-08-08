Şili'de aniden ortaya çıkan gizemli obruk genişliyor

Aniden ortaya çıkan deliğin iki katı büyüklüğe ulaşmasının ardından madendeki çalışmalar cumartesi durduruldu.

30 Temmuz'da meydana gelen obruğun yaklaşık 25 metre çapında ve 60 metre derinliğinde olduğu açıklanmıştı.

Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi, obruğun çapının 50 metreye, derinliğinin 200 metreye ulaştığını bildirdi.

Kanada merkezli Lunding Mining şirketinin işlettiği Acaparrosa madeninin yakınındaki büyük delik üzerindeki araştırma sürüyor.

Yetkililer, madendeki çalışmaların durdurulmasının yanı sıra "yaptırım süreci" başlatıldığını bildirdi. Ancak bu sürece dair ayrıntı verilmedi.

Madene su çıkarmak için pompa kurulduğu ve tesiste aşırı bakır çıkarma işlemi yapılıp yapılmadığına dair soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

Lunding Mining tarafından geçen hafta yapılan açıklamada obruğun işçileri ve bölge halkını etkilemediğini öne sürmüştü.

Ancak bölgedeki yetkililer madenin, araziyi bozmasından endişeleniyor. Yaklaşık 13 bin nüfuslu Tierra Amarilla'nın belediye başkanı Cristobal Zuniga, "Sıradışı" yorumunu yaptı.

Kaynak: Independent Türkçe, Reuters, AFP