Şişelenmiş zehir.. Chiapas'ta şekerli içecekler şişelenmiş sudan daha kolay bulunabilir

Dünyada hiç kimse Meksika'nın en güneydeki ve en fakir eyaleti olan Chiapas'ta yaşayanlardan daha fazla Coca-Cola ve diğer şekerli içecekler içmiyor.

Chiapas ve Güney Sınır Multidisipliner Araştırma Merkezi (Cimsur) tarafından yapılan 2019 araştırmasına göre, güney eyaleti sakinleri yılda kişi başına ortalama 821,25 litre cola içiyor.

Miktarın büyüklüğü daha da şaşırtıcı görünüyor: Chiapas'taki her erkek, kadın ve çocuk yılda ortalama 3,285 - evet, üç bin iki yüz seksen beş - 250 mililitre bardak cola içiyor.

Bu, haftada kişi başına yaklaşık 16 litre veya günde 2.2 litre, Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo López-Gatell'in geçtiğimiz günlerde Covid-19'un diyetle ilgili yüksek yaygınlık nedeniyle Meksika üzerinde büyük bir etkisi olduğunu iddia ederken "şişelenmiş zehir" olarak adlandırdığı miktardır.

Cimsur araştırması, Chiapas'taki şekerli içecek tüketim oranının, kişi başına yıllık 150 litrelik ulusal oranın beş katından fazla olduğunu buldu.

Araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri sakinleri yılda ortalama 100 litre meşrubat içerken, küresel ortalamanın 25 litre olduğunu, Chiapas'taki tüketim seviyesinin sadece % 3'ü.

Ulusal Tıp Bilimleri ve Beslenme Enstitüsü'nde araştırmacı olan Marcos Arana, Chiapas'ı Meksika'nın "meşrubat tüketimi salgını" nın "merkez üssü" olarak tanımladı.

Alkolsüz içeceklerin bilindiği üzere, refresko tüketimi, yerel halkın çoğunluğunun çoğunlukla kırsal kasaba ve köylerde yaşayan yerli halk olduğu Los Altos bölgesinde özellikle yüksektir.



San Cristóbal de las Casas'ta bir şişeleme tesisi bulunan Coca-Cola, bölgenin pazarında tartışmasız “kralların kralı” konumundadır.

Cimsur araştırmasına göre, Coca-Cola ve diğer refresklerin Chiapas'ta bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri, yerli dillerde - özellikle Maya - pazarlama kampanyaları ve temiz içme suyuna sınırlı erişim.

Bir 2018 raporunda , The New York Times , San Cristobal de las Casas, Los Altos' bölgesel bir merkez bazı mahalleler, tanker kamyon ek suyu almak için birçok hane zorlayarak, haftada suya sadece birkaç kez çalıştıran söyledi.



Raporda, "Bu nedenle, pek çok bölge sakini, bulması şişelenmiş sudan daha kolay olan ve neredeyse aynı derecede ucuz olan Coca-Cola içiyor" denildi.

Benzer şekilde, tıp araştırmacısı Arana, BBC Mundo'ya "Coca-Cola'nın Los Altos'ta en çok bulunan ürün olduğunu" söyledi.

"Ekmeği veya başka bir şey satın almak için daha uzun mesafe yürümek gerekiyor," dedi. "Satış noktalarının sayısı aşırı, kontrol yok ve fiyatlar% 30'a kadar düşürüldü."

Bu indirim, tüketimi azaltma çabalarının ve diyabet ve obezite gibi ilişkili sağlık sorunlarının bir parçası olarak Ocak 2014'te uygulanan şekerli içeceklerde litre başına 1 peso olan federal vergiyi etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor.



Arana, ucuz gazozun yaygın olarak bulunmasının yanı sıra özellikle savunmasız Chiapas sakinlerini hedefleyen reklamların, artık şekerli içecekleri bir lüks veya ikramdan ziyade günlük bir ihtiyaç olarak gören birçok insanda bir bağımlılık yarattığını söyledi. 2016 yılında yapılan bir araştırma, Chiapas'taki bebeklerin% 3'üne anneleri tarafından sadece anne sütü içmeleri gerektiğinde Coca-Cola verildiğini buldu.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, diyabet Chiapas'ta büyük bir sorundur ve Times raporuna göre, eyalette yılda 3.000'den fazla kişinin yaşadığını iddia etmektedir .

Cimsur araştırmasının yazarı Jaime Page Pliego, BBC Mundo'ya, San Cristóbal yakınlarındaki bir belediye olan Tenejapa sakinlerinden, şehre giden asfalt bir yol inşa edilene kadar diyabet ve kalp hastalığının bir sorun olmadığını duyduğunu söyledi.

Tenejapa sakinlerinin tarlalarda çalışmaktan öğle yemeği molasında iki veya üç litre Coca-Cola içmeleri artık alışılmış bir şey, dedi.

Page, chiapanecos'a güney eyaleti sakinleri denildiği için neden bu kadar çok meşrubat içtiklerini sorduğunda , genellikle aynı cevapları duyduğunu ekledi : “Çünkü hoşuma gitti; beni doldurur; İçmediğimde özlüyorum; İçmeyi bırakamıyorum. "

"Şeker hastaları bile ... onu içmeye devam ettiklerini kabul ediyorlar. … Alkolsüz bir hayat hayal edemezler. Bu gerçekten bir trajedi ”dedi.



Soda ve özellikle Coca-Cola, Chiapas'taki yerli Maya halkının dini yaşamlarında da rol aldı.

Cimsur araştırmasının yazarı Jaime Page, Coca-Cola'nın bazı geleneksel yerli tören ve ritüellerde tanrılara bir teklif olarak bir mısır ve şeker kamışı likörü olan çiçeği değiştirdiğini açıkladı.

Cimsur araştırmasının yazarı Jaime Page, "Özellikle ... şifa ritüellerinde, [alkol] yerine çiçek kokusuna benzer tatlı bir kokusu olan meşrubat [Kola] kullanıldı" dedi. "Tanrıların beslenmesi için ana teklif haline geldi."

Alçakgönüllü Kola'nın dini eser haline gelmesi, prestijini, sosyal veya politik bir toplantıda farklı bir meşrubat ikram edilen bir kişiye hafif olarak değerlendirebileceği bir noktaya kadar artırmıştır.

“Coca-Cola'yı teklif eden, toplum içinde iyi bir statüye sahip."

Page , bu markanın hakim olduğu alanlarda başka bir refresco önerirse , kötü bir şekilde görülür ”dedi.

Arana BBC Mundo'ya Chiapas'ta şekerli içecek tüketimini azaltmak için toplulukları tüketimiyle ilgili riskler konusunda eğitmek için daha çok şey yapılması gerektiğini söyledi. Mısır içeceği pozol gibi geleneksel yiyecek ve içeceklerin daha fazla tanıtılması gerektiğini ve suya erişimin garanti altına alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıca araştırmacı, kola ve diğer alkolsüz içeceklerin bulunabilirliğini azaltmak için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Cimsur araştırmasının yazarı Jaime page "Yetkililer, bölgedeki Coca-Cola üretimi imtiyazını iptal etmek veya en azından [şirketi üretim hacmini azaltmaya zorlamak] gibi bir şey yaparsa, daha olumlu bir geleceği teşvik edecek ve bağımlılığı azaltmaya yardımcı olacaktır. şeker, dedi.

Uluslararası İçecek Dernekleri Konseyi Latin Amerika direktörü Santiago López Jaramillo, konseyin aşırı meşrubat tüketimiyle ilgili sorunları ele almak için Meksikalı yetkililerle çalışmak istediğini söyledi.

Ayrıca, Meksikalı meşrubat üreticilerinin , son yıllarda zaten kesinti yaptıktan sonra , yaptıkları ve sattıkları içeceklerin kalori içeriğini 2024 yılına kadar% 20 daha azaltmayı taahhüt ettiklerini belirtti .

Ancak Page, chiapanecos'un sağlığının yakın zamanda iyileşme olasılığı konusunda kötümser . "Umudum yok. Topluluktaki insanlarla konuşuyorum ve onlar herhangi bir çözüme işaret etmiyor ”dedi.

Page, fahiş bir fiyat artışı olmadan veya bulunabilirliği büyük ölçüde azaltmadan, insanların yüksek seviyelerde şekerli içecekler tüketmeye devam edeceğini söyledi.

"Tüketimi azaltmanın tek yolunun bu ürünleri ortadan kaldırmak olduğuna inanıyorum" diye ekledi.

Kaynak: BBC Mundo (sp) , mexiconewsdaily

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 14:49