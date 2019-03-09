Siyasi buhran 250 bin sığınma talebi getirdi

Uzun zamandır ekonomik krizle boğuşan ve çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından siyasi buhran yaşanan Venezüella'dan yaklaşık 250 bin kişinin geçtiğimiz yıl içerisinde yabancı bir ülkeye sığınma başvurusu yaptığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2014 yılından bu yana 414 bin Venezüellalının sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu. BM verilerine göre bu başvuruların yaklaşık yüzde 60'ı, yani 243 bin 669'u 2018 yılında gerçekleştirildi. 2017 yılında yapılan başvuru sayısı 110 bin 825'ti.

Tabloya ilişkin BM'den yapılan açıklamada, "Venezüella'daki durumun sonucu olarak Venezuela vatandaşlarının sığınma başvuruları katlanarak arttı" ifadesine yer verildi.

DW'nin aktardığına göre, Sığınma başvurusu yapanların üçte ikisinin Latin Amerika'da olduğu belirtildi. Diğerlerinin ise Kuzey Amerika ve bazı Avrupalı ülkelere sığınma başvurusu yaptığı aktarıldı. Venezuelalılardan en fazla sığınma başvurusu alan ülkelerin, Peru (167 bin 238), Brezilya (83 bin 893), ABD (72 bin 722), İspanya (29 bin 603) ve Ekvador (13 bin 535) olduğu açıklandı.

Venezüella ekonomisi 2014'ten bu yana düşen petrol fiyatları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Yıllık enflasyonun yüzde 2 milyonu bulduğu ülkede aylık asgari ücret altı dolar civarında.

Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: Ajanslar