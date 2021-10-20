Suç oranındaki artış OHAL'i getirdi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da son zamanlarda artan suç oranı nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Uygulama özellikle ülkede sayıları giderek artan uyuşturucu şebekelerine ve bu maddelerin kullanımına önemli darbe vurmayı hedefliyor. Yılbaşından bu yana ülkede düzenlenen operasyonlarda 147 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, suç istatistiklerinde ciddi artışların meydana geldiğini belirterek ülkede kamu güvenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla 60 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İlgili kararnameyi imzalayan Lasso, meydana gelebilecek olumsuz koşulların kontrol altında tutulmasının, barış içinde bir arada yaşamanın ve kamu düzeninin yeniden kurulmasının amaçlandığını bildirdi.

"Güvenlik güçleri 24 saat devriye gezecek"

Güvenlik güçlerinin hassas bölgelerde 24 saat devriye gezeceğini belirten Lasso, “Askeri birliklerimiz ve polis sokaklarda kendilerini güçlü bir şekilde hissettirecek.” dedi.

Kararnameye göre, suç oranının yüksek olduğu kıyı kenti Guayaquil'de ve komşu ülkelerin sınırlarında polis ve askeri birlikler geniş çaplı önlemler alacak.

Ekvador'da cezaevi sorunu bitmiyor

Ülkedeki cezaevlerinde de şiddet olayları son dönemde önemli ölçüde artmıştı. Geçen ay Guayaquil cezaevinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan kavgalarda 119 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor. Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Euronews