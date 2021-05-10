Sular çekildi, 1800'lerden kalma kilise ortaya çıktı

Meksika'da baraj sebebiyle sulara gömülen bir kilise, yaşanan kuraklıkla tekrar ortaya çıktı.

1979'da Purísima Barajı faaliyete geçtiğinde, Dolores Meryem Ana Kilisesi gözlerden kaybolmuştu. El Zangarro kasabasındaki halk da kalplerinde yarayla bölgeden ayrılmıştı. Zira 19. yüzyılda inşa edilen kilise, topluluğun en önemli parçalarından biriydi.

Bölgenin arşivlerden sorumlu yetkilisi Dulce Vázquez şöyle konuştu:

Sözlü tarih, halkın yalnızca binalar değil aynı zamanda mekana aidiyet duygusu nedeniyle bölgeyi terk etmesinin çok zor olduğunu gösteriyor. Bazıları, suyun gelip bütün kasabayı kaplayacağını anlayana kadar direnmiş.

El Zangarro sakinleri daha sonra, aynı ismi verdikleri yakın bir bölgeye taşınmıştı.

Ancak Guanajuato şehrinde yaşanan kuraklık, tarihi kiliseyi Temmuz 2020'de yeniden gün ışığına çıkardı.

Ülkede 6 yıl önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Chiapas eyaletinde 1966'da yine bir baraj yüzünden sulara gömülen Santiago Tapınağı adlı kilisenin kalıntıları, kuraklık sebebiyle ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe