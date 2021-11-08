Tilki olduğu yıllar sonra anlaşıldı

Peru'da bir aile, yavru köpek satın almak için evcil hayvan satan bir mağazaya gitti.

Aile, "kurda benzeyen bir cins" olduğu söylenen yavru köpek aldıklarını düşündüler.

Ancak hayvanın, köpek olmadığı büyüyünce ortaya çıktı.

Komşuların hamsterlarını yedi

Tilkinin, yaşadığı yerde, komşu evlerdeki hamsterları yediği bildirildi.

Perulu yetkililer, "And tilkisi" olduğu belirlenen hayvanın koruma altına alınarak hayvanat bahçesine götürüleceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber