Tilki olduğu yıllar sonra anlaşıldı
Peru'da köpek diye alınan hayvanın tilki olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.
Latin Amerika 08.11.2021, 00:51
Peru'da bir aile, yavru köpek satın almak için evcil hayvan satan bir mağazaya gitti.
Aile, "kurda benzeyen bir cins" olduğu söylenen yavru köpek aldıklarını düşündüler.
Ancak hayvanın, köpek olmadığı büyüyünce ortaya çıktı.
Komşuların hamsterlarını yedi
Tilkinin, yaşadığı yerde, komşu evlerdeki hamsterları yediği bildirildi.
Perulu yetkililer, "And tilkisi" olduğu belirlenen hayvanın koruma altına alınarak hayvanat bahçesine götürüleceğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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