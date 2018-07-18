"Trump, insanlığın ve yerkürenin düşmanı"

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Küba'nın başkenti Havana'da yapılan 24. Sao Paulo Forumu'na dünya genelindeki sol parti ve sosyal hareketlerden katılan 625 delege ve konuk arasında Venezüella lideri Nicolas Maduro ve Bollivya lideri Morales de vardı.

Eski Küba lideri Fidel Castro'yu onurlandırmak için yapılan oturumda konuşan Morales yapılması gereken en önemli şeyin bölgedeki ülkelerin emperyalizme karşı birleşik bir duruş sergilemesi olduğunu vurguladı.

Morales "Emperyalizmin saldırıları ve provokasyonları olacaktır ancak birlik olmak zorundayız. Latin Amerika'nın emperyalizme karşı birliğini sürdürerek Fidel Castro'ya olan saygımızı en iyi şekilde gösterebiliriz. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'insanlığın ve gezegenin düşmanı' olduğunu söyledi. Morales, “Bu zamanların düşmanı, ABD Başkanı Donald Trump’tır. O, insanlığın ve yerkürenin düşmanı” dedi." dedi.

Küba'nın 'Latin Amerika'daki tüm devrimlerin anası' olduğunu söyleyen Morales, bu nedenle Fidel Castro'nun düşüncelerinin her zamankinden önemli olduğunu ifade etti.

Aynı toplantıda söz alan Venezuela Devlet Başkanı Maduro da Fidel'in birliğe, insanlık onurunu ve sosyal adaleti savunmaya olan bağlılığına işaret etti.

Kendi ülkesinde yaşanan ciddi sorunlardan da bahseden Maduro iç ve dış saldırılara maruz kaldıklarını, bunun başrolünde ABD hükümeti olduğunu söyledi.

"Dünyanın en güçlü imparatorluğunun saldırılarına ve şiddetine direndik" diyen Maduro, Washington'ın ülkenin zengin altın ve petrol kaynaklarını ele geçirmek istediğini savundu.

"Latin Amerika'da mevcut olan sağ kanada karşı koymalı ve onları zayıflatmalıyız. Onlar kıtadaki entegrasyon sürecini yok etmeyi denedi" diyen Maduro emperyalizme karşı mücadeleyi sürdüreceğini şu sözlerle ifade etti:

"Venezüella'da biz daimi mücadeleye inanırız. Venezüella eşitlikçi, demokratik ve adaletli bir barış istiyor. Biz Bolivar ve Chavez'in evlatlarıyız."

1990'larda Fidel Castro ve eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın çabalarıyla başlayan Sao Paulo Forumu'na katılan kıtadaki sol parti ve organizasyonlar gelecekte nasıl hareket edeceklerine ilişkin bir fikir birliği belirlemeye çalışıyor.

İngiliz haftalık haber dergisi The Economist'in araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EIU), 2016 yılında dünyayı bekleyen en önemli 10 küresel riski sıralamıştı.

Bu sıralamada Trump'ın başkan seçilmesi 6.sırada yer alarak IŞİD'den bile daha daha tehlikeli olarak değerlendirilmişti.