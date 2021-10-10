Türkiye davet edilmişti! 4. tur görüşmeler başlıyor

Venezuela'da, Norveç'in ara buluculuğunda hükümet ile muhalefet temsilcileri arasındaki 4. tur müzakerelerin 15 Ekim'de yeniden başlayacağı duyuruldu.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Meksika'nın ev sahipliğinde iktidar temsilcileri ile muhalefeti yeniden bir araya getirmesi beklenen müzakere tarihi belli oldu.

İktidar Milletvekili Genesis Garveth, taraflar arasında diyalog kanallarının devam edeceğini belirterek, 15 Ekim'de başkent Meksiko'da muhalefet temsilcileri ile 4. tur görüşmenin gerçekleşeceğini teyit etti.

"Türkiye’nin bu süreçte olması bizim için bir onur olur"

Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da dün yaptığı ortak basın toplantısında, 4. tur toplantıyı Mexico City'de yapacaklarını ifade ederek, diyalog sürecine Rusya ve Hollanda'nın doğrudan dahil olduğunu aktarmıştı.

Plasencia, "Bu sürecin içinde bir protokol hazırlanması düzenleniyor. Bu protokolün amacı da dost ülkelerin dahil olması. Türkiye de ilgisini dile getirdi aynı zamanda zaten bu katılım için biz Türkiye'yi davet ettik. Türkiye’nin bu süreçte olması bizim için bir onur olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Meksika'da 1. tur görüşmelerinde, 14 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise 2. turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.

İktidar ile muhalefet, 3. tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül tarihlerinde yeniden bir araya gelmişti.

Meksika'da 25 Ekim'de başlayan 3 tur görüşmeler, taraflar arasında somut anlaşmalara varılamadan tamamlanırken, 4. tur müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmemişti.

Taraflar tarafından 28 Eylül'de yapılan ortak açıklamada, sosyal, ekonomik ve politik konulara çözüm arayışında ilerleme kat edildiği belirtilerek, "Ulusal ve uluslararası siyasi ve sosyal aktörlerle istişarelerin derhal yürütülmesi, diyaloğun geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet yaklaşımının sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesine yer verilmişti.