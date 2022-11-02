Türkiye-Küba diplomatik ilişkilerinin 70. yılı sergisi Havana'da açıldı

TİKA Meksika Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre, serginin açılış töreninde, Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ve TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz'ın yanı sıra Küba Dışişleri Bakanlığı, Küba Kültür Bakanlığı, Küba Uluslararası Yatırım Bakanlığı, Küba Milli Kütüphane temsilcileri, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, üniversite temsilcileri ile akademisyenler yer aldı.

Tarihi Devrim Meydanı'nda bulunan Havana Milli Kütüphanesi'ndeki serginin açılışında konuşan Büyükelçi Etensel, Küba makamlarına projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da Türkiye Cumhuriyeti ve Küba arasındaki ilişkilerin tarihi boyutuna dikkati çekerek, iki ülke ilişkilerinin tarihi boyutunun kayda alınması hususunda arşivlerin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Latin Amerika açılımını anımsatan Yorulmaz, sözlerini TİKA'nın Küba'da gerçekleştirdiği projeleri özetleyerek tamamladı.

Küba Dışişleri Bakanlığı adına konuşan Elena Casera Mesa ise iki ülke ilişkilerinin önemini hatırlatarak, büyükelçiliğe ve TİKA'ya iki ülke ilişkilerine yaptığı katkıdan ötürü teşekkür etti.

Sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.

Açılış töreninin ardından beraberindeki heyet ile TİKA tarafından 2013'te kurulan Havana Üniversitesi ve Havana Türk Tarih ve Kültürü Kürsüsünü ziyaret eden Dr. Yorulmaz, Türkçe kursuna devam eden öğrencilerle sohbet etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Yorulmaz ve Büyükelçi Vehbi Esgel Etensel, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Josefina Vidal ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülkenin ikili ilişkilerinin geliştirilmesi konusu ve TİKA'nın gerçekleştirdiği projeler ile iki ülke ilişkilerine sağladığı katkı değerlendirildi.

Yorulmaz ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığı ziyaretinin ardından Küba Sağlık Bakan Yardımcısı Reinol Delphin Garcia Morerio ile görüştü.

Toplantıda, Küba'da büyük hasara yol açan lan Kasırgası'ndan etkilenen bazı şehirlere yönelik acil sağlık yardımı yapılması konusunun ele alındığı bildirildi.

Türk dış politikasının girişimci ve insani diplomasi üzerine inşa edildiğini vurgulayan Yorulmaz, TİKA'nın Küba Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek hastanelerde bazı projeler gerçekleştirilebileceğini ifade etti.