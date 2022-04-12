Ünlü gazeteden skandal: Kraliçe II. Elizabeth'i "öldürdü"ler

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetine karşı muhalif duruşuyla da tanınan gazete, pazartesi günü Kraliçe II. Elizabeth için hazırladığı ölüm ilanı taslağını sitesinde yayımlayınca tartışma yarattı.

Taslak metinde yaş ve ölüm nedeni kısımları "XXXXX" şeklinde boş bırakılırken, "Elizabeth, en uzun süre iktidarda kalan Britanyalı hükümdar olarak tarihe geçecek" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin 95 yaşındaki BK Kraliçesi'yle ilgili yayımladığı ölüm ilanı sosyal medyada da alay konusu oldu.

Bir Twitter kullanıcısı "Tanrı Kraliçe'yi korusun" sözüne atıfta bulunarak "Tanrı Folha'yı korusun" diye yazdı.

Brezilyalı komedyen ve aktör Gregorio Duvivier ise taslak metinde yaş bilgilerinin boş bırakılmasına dair "Folha ne kadar şirin, öldüğünde Kraliçe'nin kaç yaşında olduğunu paylaşmak istemiyor" dedi.

Bolsonaro destekçileriyse ilanın yanlışlıkla basılmasını fırsat bilerek uzun süredir dezenformasyonla suçladığı gazeteye yüklendi.

30 Kasım'da Bolsonaro'nun katıldığı muhafazakar Liberal Parti'den aktivist ve siyasetçi Oduwaldo Calixto, "Folha de São Paulo, halkın inanıp inanmayacağını görmek için BK Kraliçesi'ni öldürmeye çalıştı. Halk inansaydı, kesinlikle Bolsonaro'yu da öldürmeye çalışırlardı" ifadelerini kullandı.

Gazeteyse haberi hızla internet sitesinden kaldırarak özür diledi. Açıklamada "Gazetecilikte dünya liderlerinin, ünlülerin ve kamuya mal olmuş kişilerin ölümleri ya da bu kişilerle ilgili olası durumlar için önceden metin hazırlamak normal bir iştir. Folha hatadan dolayı pişmanlık duyuyor" dendi.

Kaynak: Independent Türkçe