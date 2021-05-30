Uruguay’da ölüm oranları yüzde 97 düştü

Latin Amerika ülkesi Uruguay'da yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de de kullanılan Çin menşeli CoronaVac aşısı, Covid-19 kaynaklı ölümleri yüzde 97 oranında düşürüyor.

Uruguay'da Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, iki doz CoronaVac aşısı alan kişilerde koronavirüs enfeksiyonu yüzde 57, yoğun bakım başvuruları ise yüzde 95 azaldı.

Koronavirüse karşı geliştirilen diğer aşılarla karşılaştırıldığında, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac'ın etkinliğiyle ilgili şu ana kadar çok az bilimsel çalışma yapıldı.

Coronavac, Çin'in yanı sıra 20'ye yakın ülkede yaygın olarak kullanılıyor.

Bir başka Latin Amerika ülkesi olan Şili'de geçen ay yapılan bir araştırmada, aşılama kampanyasının ilk bulgularının CoronaVac'ın semptomatik Covid-19'u önlemede yüzde 67 ve ölüm vakalarını önlemede yüzde 80 etkili olduğu bildirilmişti.

Aynı aşı Brezilya'da semptomatik enfeksiyonu önlemede yaklaşık yüzde 50'lik bir etkinlik gösterirken, Türkiye'de bu rakamın yüzde 80'den fazla etkili olduğu kaydedilmişti.

Kampanyaya 1 Mart'ta başlayan Uruguay, aşılamanın yüzde 80'inden fazlasında CoronaVac kullandı.

Pfizer-BioNTech aşısı ise yaşlılar, sağlık çalışanları ve diğer hastalar için ayrıldı.

Yayınlanan rapor, yaklaşık 862 bin kişiye iki doz aşı uygulandıktan iki hafta sonra elde edilen sonuçlara dayanıyor. Bunların 712 binine CoronaVac aşısı uygulandı. Geri kalan 150 bin kişiye Pfizer BionTech aşısı yapıldı.

Elde edilen ilk sonuçlara göre Pfizer aşısı, enfeksiyonu önlemede yüzde 75, yoğun bakım ünitesine yatırılmayı gerektiren hastalıkları önlemede yüzde 99 ve ölüm vakalarını önlemede yüzde 80 etkili oldu.

Bakanlık, Uruguay'daki Pfizer-BioNTech aşısı uygulananların daha yüksek riskli kategorilerde olduğu için iki aşı sonucuyla elde edilen sonuçların doğrudan karşılaştırılabilir olmadığını bildirdi.

Amerika kıtasında ABD ve Şili'nin ardından aşılama kampanyasında üçüncü sırada bulunan 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'da halkın yüzde 45,8'i ilk dozu alırken yüzde 28,29'u ikinci doz aşısını oldu.

Kaynak: Euronews