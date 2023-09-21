Uzaylı iddiası bilim dünyasında kabul görmedi

Uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller, bilim dünyasını meşgul etmeyi sürdürüyor. Araştırmacılar, "Maussan, siyasette bir noktaya gelmek için bilimi kullanıyor" dedi.

Gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın Meksika Kongresi'ndeki oturumda uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri göstermesi, bilim dünyasını harekete geçirdi.

Maussan, 2017 yılında Peru'da bulunan ve insan çocuklarına ait olduğu tespit edilen beş mumya da dahil olmak üzere, çürütülmüş olan "uzaylı" keşifleriyle ilgili tezleriyle biliniyor.

Meksika'da sergilenen ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller, bilim insanları tarafından şüpheyle karşılandı.

Bilim insanları tepkili: Onlar uzaylı değil

Kuzey Amerika ülkesindeki akademisyen ve araştırmacılar, Maussan'ın tezlerini bilim dışı olarak değerlendirdi.

Meksika Ulusal Üniversitesi'nden uzmanlar, geçen hafta insan dışı varlıklara ait olduğu iddiasıyla Maussan tarafından gösterilen fosillerin uzaylı olma ihtimaline yer vermediklerini kanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan bilim insanları, karbon-14 testlerine sokulan parçaların farklı zamanlara ait olan varlıklardan elde edildiği ve dolayısıyla bir bütünü temsil etmediğini ifade etti.

Maussan'ı siyasette bir noktaya gelmek için bilimi kullanmakla itham eden akademisyen ve araştırmacılar, sergilenen mumyaların bilim insanlarının güvendiği testlere tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan fizik profesörü Alejandro Frank, ufolog Jamia Maussan'ı "şarlatan" olmakla suçladı.

Jamia Maussan'ın iddialarına tepki gösteren Meksika'nın önde gelen astrobiyologlarından biri olan Antigona Segura, New York Times'a verdiği demeçte, "Bu sonuçlar kesinlikle kanıtlarla desteklenmiyor. Yaşananlar çok utanç verici." dedi.

Üniversiteden yalanlama: Araştırmaya katılmadık

Maussan, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ndeki araştırmacıların, cesetlerin yaşını belirlemek için karbon testi kullandığını söyleyerek kalıntıların yaklaşık 1000 yıllık olduğunu iddia etmişti.

Üniversite, kendi bünyesindeki bilim insanlarının araştırmaya dahil olmadığını söyleyerek Maussan ile arasına mesafe koydu.