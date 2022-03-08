Venezuela, ABD ile görüşüyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle yapılacak görüşmelerde izlenecek ajanda üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Moskova'yı daha fazla yalnızlaştırmak için çaba harcayan ABD bu kapsamda Rusya'nın müttefikleri ile de görüşmeler yapmaya başlamıştı. 2019 yılında diplomatik ilişkileri kestiği Venezuela ile petrol yaptırımlarını gevşetmeyi de kapsayan bir anlaşmaya varmak için her iki ülke yetkilileri hafta sonunda bir araya geldi.

Fakat Reuters'e konuşan konuyla ilgili 5 kaynağa göre çok az ilerleme kaydedildi.

Televizyonda konuşan Maduro, "Cumartesi günü ABD hükümetinden bir delegasyon Venezuelaya geldi. Onları burada başkanlık sarayında kabul ettim. Bir toplantı yaptık. Saygılı, samimi ve çok diplomatik geçtiğini söyleyebilirim," ifadelerini kullandı.

Maduro görüşmenin iki saat sürdüğünü söylerken delegasyondakiler ve toplantının içeriğiyle ilgili detay vermedi.

Reuters kaynakları ise delegasyona Beyaz Saray Latin Amerika Başdanışmanı Juan Gonzalez'in liderlik ettiğini, Büyükelçi James Story ve ABD rehine ilişkileri özel temsilcisi Roger Carstens'ın görüşmelere katıldığını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ziyaretin amacının "enerji güvenliği" de dahil olmak üzere bir dizi konu ve Venezuela da tutuklu bulunan 9 ABD vatandaşı olduğunu söylemişti.

Maduro tarih vermeden görüşmelerin süreceğini söyledi.

Kaynak: Euronews