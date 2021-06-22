Venezuela aşı ödemelerini özel bankalarla yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle küresel finansal sisteme erişimi kısıtlanan Venezuela, Covid-19 aşıları için ödemeleri yerel özel bankalar aracılığıyla yaptı.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin birkaç özel bankadan kendileri adına ödeme yapmasını istediğini aktardı. Ayrıca bankaların ödemeleri ülkede uluslararası kredi ve banka kartları ile yapılan işlemlerden elde edilen dövizi kullanarak yaptığı söylendi.

Bankaların kompanse edilip edilmeyeceği veya nasıl edileceği ile COVAX'a yapılan ödemelerin ne kadarının bankalar tarafından yapıldığı ise açık değil. Söz konusu bankaların isimleri de belirtilmedi.

Venezuela, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX Programı ile 120 milyon dolar karşılığında 11 milyon doz aşı almak için anlaştı.

Bu ayın başlarında da Dünya Sağlık Örgütünün COVAX yetkililerinin Maduro hükümetine gönderdiği belgede, Venezuela'nın Program'a "Swiss Bank UBS" aracılığıyla gönderdiği 110 milyon doların başarıyla ulaştığı belirtilmiş, belgede, bankanın 10 milyon doları dondurduğu ifade edilmişti.

Maduro da ülkesinin COVAX yaptığı ödemelerin bir kısmının dondurulmasına, uyguladığı yaptırımlar nedeniyle neden olan ABD'ye tepki göstermişti.

Bu sırada Venezuelalı yetkililer, COVAX aracılığıyla yaklaşık 5 milyon aşı dozu almayı beklediklerini söyledi.

Ancak şimdiye kadar Nikaragua'dan Kolombiya'ya kadar çoğu komşu ülke program kapsamında yüz binlerce doz almış olsa da Venezuela hiçbirini almadı. Yetkililer, sadece Rusya ve Çin tarafından sağlanan dozları kullanarak sağlık personelini ve yaşlıları aşılamayı başarabildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e konuşan Maduro, hükümetinin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile karşılıklı saygı ve uzlaşma ile diplomatik ve ticari gerilimleri hafifletmek için müzakere etmeye çalıştığını belirtti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yıllardır süren yaptırım politikasını gevşetmesini beklediklerini dile getiren Maduro, "Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi. Venezuela fırsatlar ülkesine dönüşecek. ABD'li yatırımcıları geride kalmamaya davet ediyorum, umarım ABD ile Venezuela arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yolunu bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews