Venezuela'da 65 mahkum gardiyanlara saldırıp kaçtı

Venezüellalı Nueva Esparta eyaletinde bir hapishanede, 65 mahkumun gardiyanlara saldırdığı ve kaçtığı bildirildi.

Portal Noticias'ta yer alan habere göre, olayda iki cezaevi çalışanı yaralandı ve mahkumlardan biri öldürüldü.

Ön verilere göre, kaçaklar, hapishanenin gardiyanında bulunan silahı ele geçirmeyi başardılar ve ardından kaçtılar.

Şu anda, kaçan suçluların arama operasyonu başlatıldı.

Nueva Esparta eyaletinin askeri bölgesi şefi Amiral Alexander Velasquez, Venezüella'nın en turistik adası olan Margarita'da bulunan La Asuncion'daki bir hapishaneden kaçan ve 159 kişinin tutulduğu bildirildi.

“Bu 65 kişiden (kaçak) beşi yakalandı ve biri saldırıda mahkumlar tarafından öldürüldü” dedi.

16 Nisan Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro o Bolivar Cumhuriyeti meşru hükümeti gelişiyle tarafından koordine halinde, ülkesinin, her türlü insani yardımı kabul etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Maduro devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Anayasal, Venezüella’nın yasal hükümeti ile koordineli olarak insani yardımlar memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

Venezüella lideri, her hafta Venezuela’nın “tüm uluslararası protokollere uygun” ilaç aldığını ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net