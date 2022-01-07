Venezuela'da Guaido sorunu devam edecek

Venezuela'da muhalefetin oluşturduğu Venezuela Üniter Platformu, eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanı" ilan edilmesi kararını 1 yıl uzattı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini devirmek amacıyla bir araya gelen ve başını Guaido'nun çektiği bazı muhalefet partileri, Guaido'yu bir kez daha ülkenin geçici devlet başkanı ilan etti.

Platformun başkan yardımcısı Juan Pablo Guanipa, yaptığı açıklamada, "Millet Meclisi, 5 Ocak 2022 tarihine kadar 12 ay süreyle Juan Guaido'nun, demokrasiyi savunmak ve dünya genelinde Venezuela'nın varlıklarını korumak amacıyla Cumhuriyet'ten sorumlu devlet başkanı olarak görev yapmasını onaylamaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.

İktidardan ABD'ye ve muhalefete tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, muhalefetin kararına destek veren ABD'ye Twitter üzerinden tepki gösterdi.

ABD'nin, ülkenin geçici devlet başkanı olarak Guaido'yu tanımasını, Venezuela'nın anayasal ve demokratik kurumlarına müdahale olduğunu vurgulayan Plasencia, "Yurt dışına kaçırılan tüm Venezuela kaynaklarının çalınması ve israf edilmesi rolüyle zaten kötü bir üne sahip olan bu ulus ötesi suç grubunun (muhalefet) son açıklaması kendisini meşrulaştırma niyetidir." dedi.

Plasencia, ABD'nin Venezuela hükümetiyle diplomatik ilişki kurmak yerine müdahaleci girişimlerde bulunduğunu kaydederek, "Venezuela'nın anayasal hükümetiyle saygı çerçevesinde diplomatik ilişki ve diyalog sürdürmekten yoksun bu tavırlar üzücüdür, başarısız ve mükerrer politikasının devamıdır. Venezuela'ya karşı diplomatik ve siyasi zulüm devam ediyor." şeklinde konuştu.

Venezuela Üniter Platformu

Ülkede 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından ABD destekli Guaido öncülüğünde yaklaşık 40 muhalefet partisi, çeşitli sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Venezuela Üniter Platformu'nu oluşturmuştu.

Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup, Guaido'nun boykot ettiği parlamento seçimlerini yüzde 67,6 ile kazanarak 2015'te muhalefete kaptırdığı meclisteki sandalye çoğunluğunu geri kazanmıştı.

ABD gayrimeşru ilan etmişti

Ülkedeki muhaliflere büyük destek veren başta ABD ile Lima Grubu, Amerika Devletleri Örgütü (OAS), İngiltere ve bazı Latin Amerika ülkeleri seçim sonuçlarını gayrimeşru ilan ederek muhalif lider Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımaya devam edeceklerini açıklamıştı.

ABD'nin desteklediği Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini alarak, 30 Nisan 2019'da Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.