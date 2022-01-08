Venezuela'da hiperenflasyon bitti: Yıllık enflasyon yüzde 686,4

Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 686,4 ile yüzde 3 bin oranının görüldüğü geçen yılın gerisinde kaldı. Ülkede enflasyon son 4 aydır tek haneli çıkarken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hiperenflasyonun artık geride kaldığını söyledi.

Venezuela Merkez Bankası, yıllık enflasyon oranının 2021 yılında yüzde 686.4'e ulaştığını ve bunun enflasyonun yüzde 2 bin 959,8 olduğu bir önceki yıla oranla tüketici fiyatlarındaki büyümenin yavaşladığını gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 7,6 arttığı ve eylül ayından bu yana enflasyon oranının tek hanede kaldığı belirtildi.

Fiyatlardaki yavaşlama, döviz kuru istikrarını korumak için kredilerin kısıtlanması ve bolivardaki harcamaların düşürülmesini de kapsayan hükümet önlemlerini takip ediyor.

Bu stratejinin sonucu olarak, devlet kurumları ve devlete ait petrol şirketi PDVSA, tedarikçilere artık dövizle nakit ödeme yapıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ay başında devlet televizyonunda yayınlanan bir röportajda, ülkede dört yıldır devam eden hiperenflasyonun artık geride kaldığını söyledi.

Arzı iyileştirmeye ve enflasyonu kontrol etmeye yönelik önlemlere rağmen fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor.

Bu, Venezuela halkının gıda ve ilaç gibi ürünleri satın alma imkanını sınırlayarak kazançlarını düşürmeye devam ediyor.

Halihazırda ülkede aylık asgari ücret 1,50 Amerikan dolarına eşit.

Karakas yönetimi, 2019'da, hiperenflasyon ve ekonomik çöküşün yaşandığı bir dönemde, ekonomik kontrolleri gevşeterek daha fazla miktarda döviz dolaşımına izin verdi. Bu adım bazı sektörlere daha rahat hareket etme alanı açtı.

Diğer yandan Venezuela Merkez Bankası henüz ekonomik büyümeye ilişkin verileri yayınlamadı.

Kaynak: Euronews