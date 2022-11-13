Venezuela'da iktidar ile muhalefet müzakerelere geri dönecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında diyalog görüşmelerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te açıklama yapan Petro, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Venezuela hükümeti delegesi Jorge Rodriguez ve muhalefet temsilcisi Gerardo Blyde ile bir araya geldi.

Petro, Venezuela'da taraflar arasında diyaloğun ilerletilmesi için ekonomik ambargoların kaldırılması ve genel af önerisinde bulundu.

Ülkesinde kalmak isteyen Venezuelalıların durumlarını iyileştirme sözü veren Petro, "Venezuela ekonomisinin önündeki engellerin kaldırılmasının, cinsel köleliğe maruz kalan milyonlarca insanın, iş yerlerinde çocuk köleliği, diğer ülkelerde göçmenlere yönelik giderek artan şiddete çözüm bulunması için insani önlemlerin alınmasını önerdim." ifadelerini kullandı.

Petro, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında Meksika'da Ağustos 2021'de başlayan müzakerelerde ilerleme olduğunu belirterek, diyalog yolunu desteklediklerini söyledi.

Venezuela'da siyasi ve sosyal açıdan olumlu bir iklim olduğunu kaydeden Petro, "Eğer fonlar serbest bırakılırsa ki bu benim önerdiğim Venezuela'daki genel af, bu fonlar sosyal harcamalara, sağlık, beslenme, içme suyu, elektrik ve diğer bakımlardan zarar görmüş en ihtiyaç sahibi nüfusa gider." değerlendirmesinde bulundu.

- "Meksika'da anlaşmaya varma yolunda ilerlediğini ifade edebilirim"

Aynı coğrafi bölgeye mensup Arjantin ve Kolombiya'nın, Venezuelalılar arasında olması muhtemel bir anlaşmayı destekleyeceğini dile getiren Petro, "Doğrudan masada bulunan iki Venezuela partisinin, Meksika'da anlaşmaya varma yolunda ilerlediğini ifade edebilirim." dedi.

- Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz 2021'deki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Meksika'da 1. tur görüşmelerinde 13 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise 2. turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.

İktidar ile muhalefet, 3. tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül'de yeniden bir araya gelmişti.

Meksika'daki 3. tur görüşmeler, taraflar arasında somut anlaşmalara varılamadan tamamlanırken 4. tur müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmemişti.

Taraflarca 28 Eylül'de yapılan ortak açıklamada ise sosyal, ekonomik ve politik konulara çözüm arayışında ilerleme katedildiği belirtilerek, "Ulusal ve uluslararası siyasi ve sosyal aktörlerle istişarelerin derhal yürütülmesi, diyaloğun geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet yaklaşımının sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesine yer verilmişti.

Hükümet ile muhalefet temsilcilerinin 17 Ekim'de yeniden bir araya gelmesi beklenirken Venezuelalı Alex Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar tarafı, görüşmelerden çekilme kararı almıştı.