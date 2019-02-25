Venezuela'da insani yardım desteğinin ardındaki siyasi niyetler

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve pek çok devlet tarafından da tanınan Juan Guaidó cumartesi günü Brezilya'dan ve Kolombiya'dan tonlarca yardım malzemesini Venezuela'ya getirmek istedi. Ancak hala Devlet Başkanı Maduro'yu destekleyen ordu, sınırları kapattı ve yardım konvoylarını durdurmak için şiddet kullandı. Maduro böylece iktidar mücadelesini kazandı mı şimdilik net bir şey söylemek mümkün değil ancak, yardım konvoylarının, iktidar mücadelesinin parçası olarak kullanıldığı da bariz.

İspanya'nın günlük gazetesi La Vanguardia Venezuela'ya sokulmak istenen yardım konvoyunun salt insani bir misyon olmadığını savunuyor. Gündemine taşıdığı konu hakkında şunları yazıyor; "“Şu soruyu rahatça sorabiliriz: 'Çığ gibi büyüyen insani yardımın tek hedefi, Venezuela halkının acılarını dindirmek miydi, yoksa bu asil hedefin ardında siyasi bir art niyet de yatıyor olabilir mi? ... İnsani yardım bir anlamda askerleri karar vermeye zorlamak demek. Çünkü -sınırdaki çatışmalardan sonra tekrar- artan uluslararası baskıya ve muhalefetin protestolarına rağmen Maduro'yu devirecek en önemli güç ordudur.

Venezuela'nın yaşadığı ekonomik değil, siyasi bir kriz. Muhalefet saldırgan siyasetiyle kaosa ve istikrarsızlığa neden oldu ve ulusu ikiye böldü. ... Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaidó, halkın istemediği Nicolas Maduro'nun artık devlet başkanı olarak kalamayacağını söylüyor. ABD ve muhalefet, Maduro'yu istemiyor. Halkın içinde ise, durum yarı yarıya. Yarısı Maduro'yu, diğer yarısı Guidó'yu istiyor. ... Bu durum Guaidó'nun geçici devlet başkanı olmasını meşru kılar mı?”

Kaynak: Ajanslar