Venezuela'da konser öncesi sınır devriyeleri artırıldı

Venezuela'nın Cucuta şehrinde bugün yapılması planlanan konserler için hazırlıklar tamamlandı.

250 bin kişini geleceği düşünülen konserler öncesi Venezuela halk savunma birlikleri, ABD ve Kolombiya'nın sınırda başlatacağı provakasyona karşı, sınır devriyelerini arttırmış durumda.

Toplamda 60 günde 100 milyon dolara kadar çıkmaya çalışan konsere katılacak olan Arjantin, Kolombiya, İspanya, ABD, Meksika, Porto Riko, İsveç ve Venezuella'dan 32 sanatçı olacak.

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bazı muhaliflerin ülke dışından insani yardım getirme girişimlerini engellemek için Brezilya sınırını kapatma kararı aldı.

Sınırın Kolombiya tarafında Venezula için yardım toplama amaçlı bir konser düzenlenecek. Maduro hükümeti de konser alanına 300 metre kadar mesafede başka bir konser organizasyonu gerçekleştirecek.

Düzenleyiciler arasında İngiliz iş adamı Richard Branson da var.