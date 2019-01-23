Venezuela'da sular durulmuyor

Venezuela'da sular durulmuyor. Yüksek enflasyon ve gerilim dolu siyasi süreç sonucu, Ulusal Meclis Başkanı Guadio'nun önderlik ettiği muhalefet bugün de sokaklara çıkıyor.

Venezuela'da sular durulmuyor

Venezuela’da muhalefet son günlerde oldukça hareketli. Ekonomik çöküşü ve demokrasinin aşındığını ileri süren muhalefet, Cumhurbaşkanı Maduro hükümetinde bir değişiklik yapma talebiyle Venezuelalıları Çarşamba günü meydanlara davet etti.

Muhalafete liderlik eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio, "Hepimiz aynı gemideyiz: elektriksiz, susuz, ilaçsız, gazsın ve geleceği belirsiz. Hepimiz bu krizde batmış durumdayız, gaspçı hariç" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü bir grup askerin silahlı ayaklanma çağrısı yapmasının ardından başlayan gösterilere katılan birçok kişi barikatlar kurarak polisle çatıştı. Gösterilerin bir zamanlar Maduro'nun oy deposu olarak görülen kenar mahallelerde şiddetlendiği ifade edildi.

Hükümet yanlısı silahlı grupların bu mahallelere gelerek havaya ateş açmasının ardından göstericilerin dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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