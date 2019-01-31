Venezuela'da yabancı gazeteciler gözaltına alındı

Venezuelalı yetkililer, Fransız TMC kanalı Pierre Caille ve Batista de Montier kanalının çalışanlarını ve bunların yapımcılarını gözaltına aldı.

Haber 30 Ocak Çarşamba günü diplomatik çevrelerdeki kaynaklar tarafından bildirildi. Olay önceki gün meydana geldi.

Daha önce, Şili Ulusal Televizyonu (TVN) 'nin iki çalışanı - Rodrigo Perez ve Gonzalo Barahona ile beraberindeki Venezuela vatandaşı, başkanlık konutunda gözaltına alınmıştı. Caracas'taki Miraflores Sarayında meydana gelen olay sonrası 12 saatin ardından Venezuelalı vatandaş serbest bırakıldı. Şilili gazeteciler, 14 saat gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edilmesi kararı alındı. Perez ve Barahona, beraberindeki gazetecilerden birinin TVN'ye verdiği demeçte “güvenlik bölgesini” ihlal etmekle suçlandıklarını bildirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net