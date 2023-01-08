Venezuela'da yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pinto'nun sorumluluk ve profesyonellikle bu görevi başarıyla yerine getireceğinden emin olduğunu belirtti.

Pinto da sosyal medya hesabından Maduro'ya teşekkür ederek "Her zaman Chavez'in ilhamı altında ve Bolivarcı Barış Diplomasisi yolunda, tüm çabalarımla sizi onurlandıracağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bir önceki Dışişleri Bakanı Carlos Faria'ya hizmetleri için teşekkür eden Maduro, Faria'nın yeni görevler alacağını bildirdi.

Pinto, Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa'dan Sorumlu Bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.