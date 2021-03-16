Venezuela, patlamayla sarsılan Ekvator Ginesi'ne insani yardım gönderdi

Venezuela, 7 Mart'ta meydana gelen patlama nedeniyle 105 vatandaşını kaybeden Ekvator Ginesi'ne insani yardım gönderdi.

Venezuela, patlamayla sarsılan Ekvator Ginesi'ne insani yardım gönderdi

Venezuela Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkı, 7 Mart'ta Bata kentinde meydana gelen büyük patlama nedeniyle Ekvator Ginesi halkına insani yardım gönderdi. Bu zor günlerde yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Bakanlık, yardım malzemelerinin Venezuela Devlet Hava Yollarına ait Conviasa'nın uçağına yüklendiği anların fotoğraflarını da paylaştı.

Ekvator Ginesi'nde 7 Mart'ta meydana gelen patlamada 105 kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede ulusal yas ilan edilmişti.

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