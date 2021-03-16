Venezuela, patlamayla sarsılan Ekvator Ginesi'ne insani yardım gönderdi

Venezuela Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezuela halkı, 7 Mart'ta Bata kentinde meydana gelen büyük patlama nedeniyle Ekvator Ginesi halkına insani yardım gönderdi. Bu zor günlerde yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Bakanlık, yardım malzemelerinin Venezuela Devlet Hava Yollarına ait Conviasa'nın uçağına yüklendiği anların fotoğraflarını da paylaştı.

Ekvator Ginesi'nde 7 Mart'ta meydana gelen patlamada 105 kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede ulusal yas ilan edilmişti.