Venezuela donanması ExxonMobil ile Guyana sularında

Venezuela donanması Guyana açıklarında sismik araştırma için dolaşan ExxonMobil'in gemisi ile karşı karşıya geldi.

Guayana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'li ExxonMobil şirketinin sismik araştırma için kiraladığı Norveç bandıralı geminin Guayana karasularında Venezuela donanmasına ait savaş gemisi tarafından taciz edildiği bildirildi. Açıklamada, "Guyana'nın ekonomik kalkınmasına en önemli tehdidin komşusu olduğu bir kez daha görülmüştür." denildi.

Bakanlık konuyu BM'ye taşıyacağını bildirdi.