Venezuela-Kolombiya sınırında gergin bekleyiş

Kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya ve yandaşlarına destek olarak değerlendirerek yardımları ülkeye sokmayan Venezuela yönetimi, Kolombiya sınırında gergin saatler geçiriyor.

Maduro yönetimi, ABD tarafından gönderilen yardımların darbecilere destek amacı taşıdığını belirtirken, farklı kesimlerden de tepki alıyor. Ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle yardıma muhtaç olduğunu belirten insanlar “Yardımlar olmadan nasıl geçinebiliriz” diyor.

SINIRA TANKERLER GÖNDERİLMİŞTİ

Venezuela ordusu, ülkede darbe çağrısı yapan ABD ve müttefikleri tarafından hazırlanan yardımın ülkeye girmesini engellemek amacıyla önlemler almış, ordunun, Kolombiya ile arasındaki sınır köprüsünü petrol tankerleriyle kapattığı öğrenilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 10:21