Venezuela Kolombiya’yı suçladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya topraklarında Venezuela'ya saldırmak üzere silahlı kişilerin eğitildiğini öne sürdü. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, biri ABD askerlerince de kullanılan askeri üs olmak üzere Kolombiya'nın iki bölgesinde silahlı kişilerin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yönettiği planlar çerçevesinde eğitim aldığı iddiasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik tansiyon bir daha yükseldi.

Başkent Caracas'ta ülkesinin diplomatik temsilcileri ile bir araya gelen Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Maduro'nun beyanatlarını yeni açıklamalarla teyid etti.

Maduro'nun, Kolombiya'nın Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Tona kenti kırsalında 743 silahlı kişiye eğitim verildiği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Arreaza, bu kişilerin Venezuela askeri kıyafetleri giyerek Kolombiyalılara saldırı düzenlemek üzere eğitildiğini iddia etti.

Arreaza, bu planın Venezuela'ya yönelik uluslararası askeri müdahaleyi meşrulaştıracak bir Venezuela-Kolombiya çatışması çıkarmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

"Kolombiya hükümeti tüm farklılıklara rağmen iki ülke arasında çatışmadan kaçınıyor olsaydı (Maduro tarafından gündeme getirilen) bu konular hakkında soruşturma açmış olması gerekiyordu." ifadesini kullanan Arreaza, Kolombiya'nın konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığına dikkati çekti.

"Kolombiya Dışişleri Bakanı aramalarıma cevap vermiyor"

Konu hakkında Kolombiyalı mevkidaşı Carlos Holmes Truijjo ile doğrudan konuşmak istediğini vurgulayan Arreaza, Trujillo'nun aramalarına cevap vermediğini ifade etti.

Arreaza, Kolombiya'ya iki ülke arasında iletişim kanalının kurulması isteği ile son 4 ayda 4 kez mektup yazıldığını fakat Kolombiya'dan yanıt alamadıklarını anlattı.

İki ülke arasındaki uzun kara sınırına dikkati çeken Arreaza, ülkesi ve Kolombiya arasındaki iletişimin, ticari ataşelerle değil devlet başkanları ve bakanlar düzeyinde sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kolombiya'dan yazılı açıklama

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise Arreaza'nın beyanatlarına yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Kolombiya'nın Venezuela'ya karşı "komplolara" katıldığı yönündeki iddiaların "açık ve şiddetli şekilde" reddedildiği vurgulanan açıklamada, Kolombiya'nın uluslararası hukuka, normlara ve geleneklere bağlılığı teyit edildi.

FARC ile anlaşan Kolombiya hükümeti, uzun yıllar sonra ülkede huzur ortamını sağlamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA