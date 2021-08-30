Venezuela muhalefeti kararını verdi

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da üç yıldır seçimleri boykot eden muhalefet partilerinin önümüzdeki bölgesel seçimlere katılması bekleniyor.

Reuters haber ajansının üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ülkenin önde gelen muhalefet partileri 21 Kasım'da yapılacak olan valilik ve belediye başkanlığı seçimlerine aday göstereceklerini açıklayacak.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalifleri, 2018 devlet başkanlığı seçimleri ve 2020 milletvekili seçimlerine tutanakların iktidardaki Sosyalist Parti'nin lehine hileli şekilde tutulduğu gerekçesiyle katılmamıştı.

Eyaletlerdeki muhalefet liderleri bir süredir partilerinin çekimser stratejiyi terk ederek Maduro karşıtı müttefikler arasında birliktelik platformu kurulması için görüşmeler yürütülmesi için bastırıyordu.

Muhalefet son bölgesel seçimlere 2017 yılında katılmıştı.

Açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak

Ulusal Seçim Konseyi, 21 Kasım'da yapılacak 23 eyalet ve 335 belediye yönetimi için düzenlenecek seçimler için adaylık başvuru sürecini uzatarak çarşamba gününe erteledi.

Muhalefet partilerinden katılıma ilişkin açıklamanın salı ya da çarşamba günü yapılması bekleniyor, ancak bazı adaylar resmi karar açıklanmadan kampanya çalışmalarına başladı bile.

Aday gösterecek partiler arasında Halk İradesi, Önce Adalet, Demokratik hareket ve Yeni Bir Zaman partilerinin bulunduğu bildiriliyor.

Maduro müttefikleri ve muhalefet liderleri uzun süredir devam eden siyasi çıkmazı kırmak amacıyla cuma günü Meksika'daki görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Euronews