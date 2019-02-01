Venezuela'ya ilaç yardımı ihtimali

Venezuela’da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, diğer ülkelerin de desteğiyle Venezuela'ya ilaç yardımının yapılacağını söyledi.

Guaido, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında yer alan Venezuela ordusundaki üst kademenin birkaç hafta içinde ülkede ihtiyaç duyulan yardımların girişine izin verip vermeme konusunda bir seçim yapması gerekeceğini ifade etti.

Guaido, Venezuela'da ihtiyaç duyulan ilaçların komşu ülkelere ulaştıktan sonra sınır noktalarından araçlarla ülkeye gireceğini ifade ederek, "Yardımı sadece ABD'den almıyoruz. Gelecek günlerde ülkeye yapılacak yardıma ilişkin küresel bir koalisyonla ilgili açıklama yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 15:43