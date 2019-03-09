Venezuela’da gerginlik zirveye ulaştı

Ülkedeki elektrik kesintisi 48 saati geçerken hükümet bu saldırının Mike Pompeo liderliğinde ABD tarafından yapıldığını duyurdu. Soygunların başlaması ve hafta sonunun gelmesiyle Venezuela sokaklarında gerginlik daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı.

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrası ülkede yaşanan gerginlik zirveye ulaştı. ABD başta olmak üzere Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinin de desteğini alan Guaido ülkeye yabancı yardımın gelmesi için halkı sokaklara çağırdı. Yaklaşık bir aydır ABD, Kolombiya ve Brezilya’dan gelen yardım kamyonları başkan Nicolas Madurotarafından ülkeye sokulmazken, yardım TIR’larında muhalifler için silajlar olduğu belirtildi.

Maduro yönetimi, yardıma ihtiyaçları olmadığını ambargo ve yaptırımlar nedeniyle paralarını ödeseler bile gıda ve ilaç alamadıklarını açıkladı. Sistematik bir darbe senaryosu yaşadıklarını iddia eden Maduro yönetimine karşı muhalif lider Guaido ise yurtdışından askeri destek ihtimalini bile göze almıştı.

Her iki tarafı destekleyen milyonlar her gün sokaklara inerken yer yer çatışmalar da yaşandı. ABD önderliğindeki ambargonun yıldırma politikasıyla Venezuela halkını pes ettireceği düşünülürken Perşembe gecesinden beri ülkenin 23 eyaletinin 22’sine elektrik verilemedi. Bir anda tüm ülke karanlığa gömülürken jeneratör yetersizliği nedeniyle bazı hastanelerde makineye veya solunum cihazına bağlı hastalar hayatını kaybetti. Elektrik kesintisi bazı bölgelerde 48 saati doldururken Cumartesi sabahına uyanan Venezuelalılar güne bir kez daha elektriksiz başladı.

ABD’nin Venezuela’ya atadığı geçmişinde katliam ve darbeler bulunan özel temsilcisi "Venezuela'daki ekonomik sorunların nedenlerinin yaptırımlarımız olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Yaptırımlar kesintilerden çok daha yeni" açıklaması yaptı. Geçtiğimiz günlerde Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin öldürülürken pozunu paylaşarak Maduro’nun da sonunun böyle olacağını ima eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise "Venezuela halkından özür dilerim. Apple'dan indirdiğim 'elektronik saldırı' uygulamasının yanlış yerine tıklamış olmalıyım" diyerek bir kez daha Venezuela halkıyla dalga geçti.

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, devlet televizyonundan halka sabır çağrısında bulundu, gün bitmeden tüm ülkede elektriğin yeniden geleceği müjdesini verdi. Enerji Bakanı Luis Motta Dominguez olayın karanlık bir sabotaj olduğunu söylerken Ulusal Elektrik Şirketi (Corpoelec) Twitter hesabından kesintinin Guri’deki santralin sabote edilmesinin bir sonucu olduğunu açıkladı. Bakan Jorge Rodriguez sonraki saatlerde ise saldırının Mike Pompeo ve Marco Rubio tarafından planlandığını ve hayata geçirildiğini duyurdu.

Kesinti sonrası birçok bölgeden hırsızlık haberleri gelirken AFP, Reuters, BBC ve AP gibi uluslararası ajanslar tarafından neredeyse saat başı “Venezuela halkı bu kez ‘yeter’ dedi”, “Dükkanları soyulan vatandaşlar ülkeyi terk etmeye başladı” benzerinde haberler geçildi. Üstelik ülkeden sürekli olarak Molotof kokteyli atan göstericiler, ülkeyi terk etmek üzere bavullarını alarak yollara koyulanlar ve elektrik verilemeyen hastanelerin görüntüleri servis edildi.

Tüm bunlar yaşanırken muhalif lider Guaido ise miting yapmaya ve halkı sokağa çağırmaya devam etti. Kesintinin hafta sonuna denk gelmesi ve uzaması da aylardır hiçbir gösteriye katılmayanların da hafta sonu nedeniyle en kalabalık zamanına ulaşan sokak hareketlerine ekleneceği ve sokak şiddetinin bu kez önlenemez bir seviyeye çıkacağı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Haber7