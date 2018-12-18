Kolombiya'da yeni Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları düzenlenen törenle görevlerine başladı. Başkent Bogota'daki General Jose Maria Cordova Askeri Okulu'nda düzenlenen devir teslim töreninde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luis Fernando Navarro Jimenez, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nicasio de Jesus Martinez Espinel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ramses Rueda Rueda ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Evelio Ramirez Gafaro, seleflerinden görevleri devraldı.

- ELN'nin Noel ateşkesi

Devlet Başkanı Duque, törende yaptığı konuşmada, müzakerelerin askıya alındığı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN), Noel dolayısıyla "tek taraflı ateşkes" ilan etmesine değindi.

Silahlı grupların yılın bu döneminde ateşkes ilan etmesinin normal olduğunu söyleyen Duque, ordunun bu yönde bir adım atmayacağını ifade etti.

Duque, "Bu konuları değerlendirmeyeceğim. Net olmak zorundayız. Kolombiya Silahlı Kuvvetleri asla dinlenmez, her zaman vatandaşı korumaya hazırdır." dedi.

- Yazar Marquez'in kardeşinin torunu kurtarıldı

Duque ayrıca, Kolombiyalı ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez'in kardeşinin 34 yaşındaki torunu Melissa Martinez'in, güvenlik güçlerinin düzenlediği bir operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

Martinez, Magdalena yönetim bölgesine bağlı Cienaga kenti kırsalında 23 Ağustos'ta kaçırılmıştı. Duque, Martinez'i kaçıranların kimliğine ilişkin bir bilgi vermedi.

Kaynak: AA