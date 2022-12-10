Yeni Peru Devlet Başkanı, erken seçimler için diyaloğa hazır

Boluarte, Çarşamba günü selefi Pedro Castillo’nun görevden alınmasından saatler sonra devlet başkanlığı görevini teslim aldı. Eski Devlet Başkanı Castillo’yu desteklemek üzere protestolar patlak verdiğinde sükunet çağrısında bulundu.



Sabahın erken saatlerinde yerel televizyonda yayınlanan görüntülerde, yüzlerce çiftçinin erken seçim talebiyle, Peru’nun ana sahil otobanının bir bölümünü kapattığı görüldü.



Boluarte gazetecilere verdiği demeçte “Toplum ve durum, seçim tarihinin öne alınmasını gerektiriyorsa, Kongre’deki demokratik ve siyasi güçlerle diyalog için masaya oturacağız. Bu duruma sebep olan ben değilim, ben sadece anayasal rolü yerine getiriyorum” ifadelerini kullandı ve protestoculara sakin olma çağrısında bulundu.



Castillo’nun başkan yardımcısı olan 60 yaşındaki avukat Boluarte, Peru’nun ilk kadın Devlet Başkanı oldu ve yeni seçimler yapılmazsa 2026’ya kadar da bu görevde kalacak.



Bazı sol partilerin yeni anayasa çağrılarına yönelik bir soruya yanıt olarak Boluarte, uzun süredir devam eden gündemde olan bu talepten vazgeçilmemesi gerektiğini ancak kısa vadede anayasa değişikliği yapmak istemediğini belirtti.



Boluarte “Bu doğru zaman değil. Peru şu anda siyasi bir krizden geçiyor ayrıca ekonomi ve gıda krizini de çözmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Castillo, kendisini görevden almak için yapılan bir oylamayla görevden alınmasından birkaç saat önce Kongre’yi feshetmeye çalışmıştı ancak başarısız oldu ve tutuklandı.

Şarku’l Avsat